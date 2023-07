Pašijové hry v Hořicích na Šumavě chtějí na seznam UNESCO, prezident je ocenil

Pašijové hry v Hořicích na Šumavě na Českokrumlovsku by se do konce roku mohly dostat na národní seznam nehmotného kulturního dědictví ČR. Jejich pořadatelé usilují také o zápis na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, což by se mohlo povést příští rok. ČTK a Právu to dnes řekl starosta městyse Martin Madej (Pro Hořice). Divadelní amfiteátr v Hořicích na Šumavě si dnes prohlédl prezident Petr Pavel.

Historie hořických pašijových her sahá až do 13. století. V roce 1893, kdy v Hořicích otevřeli budovu pašijového divadla, zhlédlo představení na 30.000 diváků. Hry zakázali nacisté, po druhé světové válce a odsunu německých obyvatel se tradice ujali Češi, kteří hry nastudovali v češtině a provedli v letech 1947 a 1948. Poté hry zakázali komunisté, a ti také roku 1966 nechali strhnout budovu divadla i s blízkou poutní kaplí sv. Anny. Pašijové hry obnovili obyvatelé Hořic zkraje počátkem 90. let minulého století. Premiéra byla po dvouletém nacvičování v roce 1993. V představení vystupuje kolem 70 herců. V Česku připravují pašijové hry ještě v České Lípě a Žďáru nad Sázavou.

Prezident Pavel a jeho žena jsou na dvoudenní návštěvě jižních Čech. V úterý viděli budějovickou továrnu firmy Koh-i-noor Hardtmuth, jihočeské letiště v Plané, otáčivé hlediště v Krumlově a vystoupali na horu Kleť. Dnes si prohlédli krumlovský zámek.