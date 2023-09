Pavel a Čaputová považují roztržku Polska a Ukrajiny za nedorozumění

Český prezident Petr Pavel a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vnímají roztržku mezi Polskem a Ukrajinou, která vznikla kolem sporu o vývoz ukrajinského obilí, jen jako nedorozumění. Řekli to novinářům na společném brífinku v Českém národním domě v New Yorku, kde se oba zúčastnili galavečeře u příležitosti 30 let od vzniku samostatné České a Slovenské republiky. Kyjevu se nelíbí rozhodnutí Varšavy pokračovat v embargu na dovoz ukrajinského obilí. Stejný krok oznámilo i Slovensko a Maďarsko navzdory doporučení Evropské unie. Ukrajina kvůli tomu podala stížnost u Světové obchodní organizace a její prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém vystoupení na Valném shromáždění OSN těmto zemím vyčetl, že nepřímo napomáhají Moskvě. Polsko reagovalo předvoláním ukrajinského velvyslance a oznámilo, že už nedodává zbraně Ukrajině, protože vyzbrojuje vlastní armádu.