Pavel: Částka na nákup 800 tisíc kusů munice pro Ukrajinu je shromážděná

Potřebnou částku na nákup 800.000 kusů dělostřelecké munice pro Ukrajinu ze zemí mimo Evropskou unii se podařilo shromáždit. Novinářům to řekl prezident Petr Pavel při návštěvě Středočeského kraje. Do pomoci, kterou iniciovalo Česko, se zapojí dalších 18 států. Munice by měla být na Ukrajině v následujících týdnech, řekl Pavel. "K dnešnímu ránu jsme shromáždili celkovou částku pro nákup veškeré munice, tedy těch 800.000 kusů," řekl. Další krok má podle něj udělat česká vláda, která uzavře memorandum a nastaví vzájemné vztahy. "Z české strany potom bude následovat informace všem těm přispívajícím státům o harmonogramu a jak budeme postupovat dál," uvedl prezident Pavel. Částky jednotlivých států Pavel zmiňovat nechtěl. "Asi by to nebylo fér k těm státům, které přispívaly, pokud to s nimi nemáme projednané," řekl. Potřebnou částku podle něj ve čtvrtek příslibem dorovnalo Norsko. "Teď to bude už jenom na šikovnosti našich firem a ministerstva obrany, jak se podaří celý ten postup urychlit," doplnil Pavel. O tom, že částka je shromážděná, ve čtvrtek informovala agentura Bloomberg s odvoláním na své nejmenované zdroje.