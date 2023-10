Pavel: Česko má nejpevnější bezpečnostní ukotvení v historii

Česká republika má podle prezidenta Petra Pavla nejpevnější bezpečnostní ukotvení v historii. Vstup do Severoatlantické aliance (NATO) i Evropské unie považuje za úspěchy. Vědomí, že je Česko součástí nejsilnějšího obranného uskupení na světě, které budí respekt, je základem naší jistoty, řekl prezident v projevu před předáváním státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu.

Češi mají podle hlavy státu mnoho důvodů ke zdravému sebevědomí, ač mají možná i kvůli složité novodobé historii někdy tendence se podceňovat, nevěřit ve vlastní schopnosti a ztrácet naději v lepší budoucnost. "K pozitivnímu pohledu do budoucnosti nepřispívá válka, kterou proti Ukrajině vede Rusko, ani islamistický teror, na který musí reagovat Izrael. My však dnes máme to nejpevnější bezpečnostní ukotvení, jaké jsme kdy v naší historii měli," řekl Pavel. Nelze ale podle něj spoléhat jen na vnější záruky spojenců, bezpečnost musí Česko posilovat zejména vlastními silami.

Podpora demokracie je v ČR podle Pavla dlouhodobě slabší než v západních zemích, u mnohých lidí se původní představy o demokracii nenaplnily a nyní mají pocit, že je příčinou toho, co se v minulých desetiletích nepovedlo. Varoval před vzestupem populismu.