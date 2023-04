Pavel: ČR má tlačit na letošní zahájení přístupových rozhovorů EU s Ukrajinou

Česko by mělo v Evropské unii tlačit na to, aby zahájila přístupová jednání s Ukrajinou již letos, o což usiluje Kyjev. Po jednání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem to dnes řekl český prezident Petr Pavel. Zároveň kritizoval jednostranné blokády dovozu ukrajinského obilí, které kvůli problémům s odbytem vlastní produkce zavedly Polsko, Slovensko a další země. EU by místo toho mohla například zavést dočasná cla, dodal prezident.

Kritika balíku klimatických opatření, jehož významné součásti tento týden schválil Evropský parlament, není na místě. Členské země včetně Česka by se spíše měly zaměřit na využití fondů, které jsou s přechodem k nízkouhlíkové ekonomice spojeny. Po jednání s předsedkyní Evropského parlamentu to dnes v Bruselu prohlásil český prezident Petr Pavel.

Europoslanci tento týden odhlasovali zpoplatnění zplodin z vytápění budov a silniční dopravy či postupné odbourání bezplatných emisních povolenek. Tyto kroky jsou součástí balíku norem, který má EU nasměrovat ke splnění cíle, jímž je snížit do roku 2030 emise skleníkových plynu nejméně o 55 procent proti hodnotám z roku 1990. V jeho rámci již letos EU schválila praktické znemožnění prodeje benzinových a naftových aut po roce 2035.