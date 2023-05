Pavel: ČR Ukrajině předá dva systémy protiletadlové obrany KUB

Česko Ukrajině předá dva systémy protiletadlové obrany KUB a příslušné rakety. V Českém rozhlase Radiožurnálu do řekl prezident Petr Pavel. Je podle něj namístě se také zamyslet, zda Ukrajině darovat i české bitevní letouny L-159. Zopakoval, že Česko již Ukrajině poskytlo asi stovku tanků a podobný počet bojových obrněnců.

Ukrajina podle Pavla potřebuje pro přípravu na rozhodující fázi války i letectvo. Připomněl, že západní státy zatím byly zdrženlivé v poskytnutí moderních stíhacích letounů, protože příprava na jejich použití trvá poměrně dlouhý čas a i proto, že stroje obsahují utajované systémy. Alianční státy nechtějí, aby se tato zařízení dostala do rukou Ruska. "Ale vím, že jednání probíhají a nechme se překvapit, jestli nakonec Ukrajina přeci jenom nějaké F-16, možná s demontovanou částí těchto vybavení, dostane," podotkl.

Rozhodující pro Ukrajinu je podle Pavla zajištění dostatku obrněné techniky a munice. "To je to, co Ukrajině chybí, protože rozhodující díl bitvy se bude muset odehrát na zemi," řekl. Zopakoval, že od České republiky již Ukrajina dostala asi 100 tanků, stejný počet obrněných vozidel a mnoho munice. Poznamenal, že nyní jsou ve stadiu předání dva systémy protiletadlové obrany KUB s poměrně velkým počtem raket, které může Ukrajina okamžitě používat, protože má na tento druh techniky vycvičené vojáky. Ve výzbroji české armády mají systém KUB nahradit raketové komplety SPYDER z Izraele.