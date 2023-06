Pavel: Demonstrace v Brně kvůli smrti Roma nebyla šťastná, ocenil Romeu

Shromáždění v Brně kvůli smrti Roma po konfliktu s Ukrajincem nepovažuje prezident Petr Pavel za úplně šťastné. Ocenil naopak přístup organizace Romea a vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fukové. Pavel to dnes řekl CNN Prima News. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je důležité, aby napadení policie vyšetřila bez vnějších tlaků a aby byl viník potrestán. Na sobotním shromáždění za zemřelého muže zaznívaly i výroky namířené proti Ukrajincům.

Pavel zdůraznil, že záležitost je potřeba posuzovat s chladnou hlavou, emoce jsou podle něj zjitřené na všech stranách. Je nutné jednoznačně odsoudit jakýkoli akt takového násilí a zároveň důsledně vyšetřit, co se vlastně stalo, uvedl prezident. "Jsou některé okolnosti, které hovoří o tom, že to nebylo černobílé, že je potřeba, abychom měli jasný obrázek," řekl. "Ale to nijak nesmazává fakt, že došlo k zabití nebo k vraždě, podle toho, jak to bude nakonec posouzeno, a z toho musí být vyvozeny jednoznačné důsledky včetně trestu. A to bez ohledu na to, kdo byl účastníkem," doplnil. Podle prezidenta je potřeba nepaušalizovat a nedělat z věci národnostní nebo rasový problém.