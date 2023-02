Pavel: Hlavní problémy Karlovarského kraje je vzdělanost nebo doprava

Vzdělávání, dopravní napojení a zdravotní péči označil zvolený prezident Petr Pavel za nejčastější problémy, se kterými se setkával při své dvoudenní návštěvě Karlovarského kraje. To budou také hlavní okruhy, o kterých chce později jednat s vládou Petra Fialy a jednotlivými ministry. O možnostech přeshraniční spolupráce ve zdravotní péči chce hovořit také s německým protějškem Frankem-Walterem Steinmeierem. Pavel to dnes řekl novinářům v Jáchymově na Karlovarsku na na závěr své dvoudenní cesty po Karlovarském kraji.

"Kdybych měl říct ta témata, která se nejčastěji objevovala, tak je to vzdělávání, absence škol vyšších stupňů, především tedy univerzitního nebo vysokoškolského typu v Karlovarském kraji, která by byla určitou zárukou toho, že mladí lidé nebudou odcházet z regionu a to další je dopravní obslužnost, protože ta do značné míry také brzdí další rozvoj kraje," řekl novinářům zvolený prezident.

Jako další problém podtrhl zdravotní a stomatologickou péči. "Myslím, že by tomu mohla pomoci lepší přeshraniční spolupráce a to bude určitě i jedním z témat, o kterých budu jednat s německým prezidentem," řekl Pavel. Při své dvoudenní cestě navštívil Aš, Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Ostrov a Jáchymov. Návštěva Karlovarského kraje byla první cestou do regionů po Pavlově zvolení. Karlovarský kraj patří mezi regiony strukturálně postižené. Má nejnižší HDP na obyvatele, nejnižší průměrné mzdy a nejhorší vzdělanostní strukturu ze všech krajů.