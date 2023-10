Pavel: Je v českém zájmu udržet nadstandardní vztahy se Slovenskem

Vůli občanů je třeba respektovat, uvedl po vítězství strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Roberta Fica ve slovenských volbách český prezident Petr Pavel. Podle hlavy státu až povolební jednání ukážou, jakou cestou se Slovensko vydá. V zájmu České republiky je udržet se Slováky dlouhodobě nadstandardní vztahy. Pavlovo vyjádření poskytl odbor komunikace Hradu.

Prezident před volbami novinářům řekl, že by Ficův návrat do čela slovenské vlády mohl vést k narušení česko-slovenských vztahů, a to kvůli jeho výrazně odlišným názorům, především v zahraniční politice. Fico pak Pavla kvůli údajnému zásahu do kampaně před slovenskými parlamentními volbami kritizoval.

Sobotní předčasné parlamentní volby na Slovensku vyhrála strana Směr-SD se ziskem 22,94 procenta hlasů. Druhé se 17,96 procenta skončilo liberální hnutí Progresivní Slovensko (PS). Za ním zůstala formace Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) někdejšího Ficova spolustraníka Petera Pellegriniho.