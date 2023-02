Pavel: Kontroly Hradu podle šéfa NKÚ nezjistily nic, co by vedlo k trestnímu stíhání

Kontroly hospodaření Kanceláře prezidenta republiky a jí podřízených organizací, tedy Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány, zjistily řadu pochybení, ne však něco, co by mělo vést z pohledu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslava Kaly k trestnímu stíhání. Na pátečním briefingu to řekl zvolený prezident Petr Pavel. Závěr kontroly, která je již hotová, by podle čtvrtečního Kalova vyjádření mohl být zveřejněný za maximálně několik týdnů. Pavel později na twitteru uvedl, že mu Kala nabídl, že po zveřejnění výsledků této kontroly odpoví na dotazy s nimi související a že o možném dalším auditu budou jednat následně. Kala zatím nemohl výsledek kontroly Pavlovi sdělit, neboť je vázán mlčenlivostí. O součinnost požádaly orgány činné v trestním řízení. Z informací, které Kala mohl poskytnout, je podle Pavla zřejmé, že audit zjistil celou řadu pochybení, ale nic tak zásadního, co by mělo přímo vést k trestnímu stíhání. "S tím jsem schopen žít. Zbytek si uděláme v rámci přebírání, až dostaneme přístup nejen ke struktuře kanceláře, ale i k některým dokumentům," dodal Pavel.