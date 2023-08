Pavel odsoudil násilné útoky na ženy i zneužívání strachu pro politické zájmy

Prezidenta Petra Pavla znepokojily násilné útoky na dvě mladé ženy, které se v uplynulých dnech odehrály v Plzni a Praze. Popřál obětem i jejich rodinám hodně sil a ocenil práci policie, která oba podezřelé zadržela. Současně prezident ve svém vyjádření na sociálních sítích varoval před zneužíváním strachu a negativních emocí k prosazování vlastních politických zájmů. Ze znásilnění a pokusu o vraždu v Plzni a znásilnění v Praze jsou podle neoficiálních informací podezřelí občané Ukrajiny.

"Pravidla musí platit pro všechny stejně. Násilí a agrese nemají národnost ani náboženství. Jejich projevy nebudeme tolerovat bez ohledu na to, kdo se jich dopouští," uvedl prezident. Zdůraznil, že konkrétní zločin konkrétního člověka nelze dávat za vinu celé skupině. "V naší historii máme více smutných případů, kdy byla uplatněna kolektivní vina, vždy to mělo tragické důsledky. O to víc mě zaráží někteří jednotlivci, kteří neváhají zneužít strach a negativní emoce k prosazování vlastních politických zájmů či zisku silnějšího postavení. Odsuzuji zneužívání nenávisti, vzteku a paniky k politickým hrám," napsal Pavel, nikoho ale nejmenoval.