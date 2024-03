Pavel: Osud Ukrajiny připomíná, jak klíčové bylo dotáhnout integraci do NATO

Osud Ukrajiny připomíná, jak klíčové před čtvrt stoletím bylo, že se Česko spolu s dalšími zeměmi dokázalo chopit příležitosti a dovést k cíli svou integraci do Severoatlantické aliance (NATO). Na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která se koná na Pražském hradě u příležitosti dnešního 25. výročí vstupu ČR do NATO, to uvedl prezident Petr Pavel.

Vstup do NATO nebyl před třemi desetiletími samozřejmostí a měl odpůrce v Česku i zahraničí, řekl Pavel. V USA se vedla o tématu zásadní diskuse, ve které byl důležitou postavou prezident Bill Clinton, zdůraznil. Bývalého prezidenta Clintona proto na konferenci pozval jako "dobrého přítele České republiky", doplnil. Clinton od Pavla v poledne převzal Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy.

Pavel ocenil, že Česko patří mezi země, které berou vážně závazek dávat dvě pct. HDP na obranu. Je pravděpodobné, že bude nutné dávat víc, míní.