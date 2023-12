Pavel po schůzce ústavních činitelů: Shodli jsme se ve všech otázkách zahraniční a bezpečnostní politiky

Nejvyšší ústavní činitelé při čtvrtečním setkání probrali plánované zahraniční návštěvy či bezpečnostní situaci s ohledem na situaci na Ukrajině a Blízkém východě. Po jednání, kterého se zúčastnili premiér Petr Fiala (ODS), šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti), to řekl prezident Petr Pavel. Politici podle něj dospěli ve všech zásadních otázkách ke shodě, další taková schůzka je v plánu na jaře. Pavel zdůraznil, že se politici shodují v další podpoře Ukrajiny v tom, aby dosáhla maximum ze svých cílů. Cílem je podle něj přesvědčovat o tom i české partnery a spojence. Rusko podle prezidenta nesmí mít pocit, že jeho agresivní postup je do budoucna cestou k naplňování strategických cílů. Premiér Petr Fiala (ODS) zdůraznil, že pomoc Ukrajině znamená podporu české i evropské bezpečnosti a stability a míru ve světě. Pavel dále uvedl, že v dlouhodobém horizontu se počítá s tím, že Česko by mělo mít velvyslance v Rusku. Jako první se podle něj nejspíš bude řešit zástupce. Bezpečnostní situaci probrali ústavní činitelé především s ohledem na dvě hlavní ohniska konfliktů na Ukrajině a Blízkém východě. Hovořili také o vztahu k Číně. Prezident stejně jako premiér a ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) ocenil, že se ústavní činitelé setkávají ve věcné atmosféře, přičemž to podle něj nebylo vždy zvykem. Koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky v současné situaci považují za zásadní. „Vidím jako zásadní, že jsme vedli debatu, tak aby zájmy České republiky nejen zahraniční, ale také ekonomické a bezpečnostní byly plně pokryty,“ poznamenal Pavel.