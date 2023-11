Pavel při návštěvě Říma: Itálie a Česko nacházejí stále více společných pozic v řadě otázek

Prezident Petr Pavel se na návštěvě Itálie setkal s prezidentem Sergiem Mattarellou a premiérkou Giorgiou Meloniovou. Ocenil, že Česko i Itálie nacházejí stále více společných pozic ohledně bezpečnosti, energetiky a nezávislosti na ruských zdrojích, ekonomické spolupráce či toho, jak čelit důsledkům migrace. Itálie zastává stejný názor na podporu Ukrajiny jako Česko, řekl český prezident novinářům po jednání s italskými představiteli. Bude podle něj pokračovat vojenská a také finanční pomoc pro zemi, která čelí ruské invazi. Obě země podle Pavla zastávají názor, že neúspěch Ukrajiny by byl neúspěchem všech. Spolupráce mezi Českem a Itálií má podle prezidenta obrovský potenciál dále růst. Jedná se o rozšíření kooperace ve všech perspektivních oborech, kromě energetiky a obrany zmínil Pavel letectví, kosmický průmysl, dopravní infrastrukturu, vzdělávání, vědu či výzkum. Tématem jednání s oběma italskými státníky byla také migrace. Pavel považuje za důležité najít společnou evropskou politiku pro řešení problému a konkrétně pomáhat nejen financemi, ale také například vysíláním expertů nebo poskytnutím logistického zázemí pro záchytná místa nejlépe v zemích původu migrace. Podle Pavla je důležité podle možností přispět k ochraně vnějších hranic Evropské unie či k lepší readmisní a azylové politice. Zkušenost s migrací má podle něj Česko poměrně velkou i vzhledem k tomu, že na jeho území je stále více než 370.000 ukrajinských uprchlíků, což podle prezidenta italská strana velice ocenila.

Dopoledne navštívil Petr Pavel české velvyslanectví v Římě, kde se setkal s honorárními konzuly i zástupci krajanské komunity. „V době bezpečnostních, hospodářských či sociálních nejistot je důležité navazovat nová partnerství a přátelství, právě Itálie je pro to velice vhodnou zemí,“ řekl v krátké zdravici. Ve středu zamíří prezident Petr Pavel vlakem do Milána, kde bude jednat s prezidentem lombardského regionu Atiliem Fontanou. Do nejbohatšího italského regionu veze také podnikatelskou delegaci a má v plánu navštívit továrnu motorkářské firmy Motto Guzzi.