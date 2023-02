Pavel pro Financial Times: Čína není přátelskou zemí a není kompatibilní se západními demokraciemi

Čína není podle příštího českého prezidenta Petra Pavla přátelskou zemí a není kompatibilní se západními demokraciemi. Země Evropské unie by se proto měly zbavit veškerých iluzí o ní, řekl zvolený český prezident listu Financial Times (FT). Uvedl také, že se Česko nebude jako pštros schovávat před tím, že může více ekonomicky získat od Tchaj-wanu než od Číny. FT připomíná, že se Pavel v pondělí stal první evropskou zvolenou hlavou státu, která telefonovala s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen, což vedlo k tvrdému odsouzení ze strany Pekingu. Pavel podle čínské diplomacie ustoupil od svých slov, že je třeba respektovat princip jedné Číny. Peking považuje Tchaj-wan za svou nedílnou součást. "Jsem si vědom některých... potenciálních hrozeb, ale zároveň opravdu nevidím žádné porušení zásad ve vztazích mezi Českou republikou a Čínou," řekl Pavel k čínské reakci a možným dalším krokům ze strany Pekingu. Ze spolupráce s Tchaj-wanem, s jehož prezidentkou by se chtěl i osobě setkat, podle něj Česko může ekonomicky těžit více než ze vztahů s Čínou a "nebudeme se chovat jako pštros, abychom tuto skutečnost zakryli." Zvolenému českému prezidentovi se nelíbí ani role, jakou Čína sehrává ve vztahu k ruské invazi na Ukrajinu. Peking měl podle něj šanci být silným hlasem a ovlivňovat rozhodnutí Moskvy, ale tuto příležitost nevyužil. "Zůstali stranou," řekl Pavel.