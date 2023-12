Pavel pro Seznam Zprávy: Vláda by měla hledat pomoc u odborníků na komunikaci

Koaliční vláda Petra Fialy (ODS) by měla hledat pomoc u odborníků na komunikaci. Kabinet musí věnovat maximální pozornost tomu, jak vysvětlit veřejnosti nepopulární opatření. Serveru Seznam Zprávy to řekl prezident Petr Pavel. O výměně ministrů má smysl uvažovat v okamžiku, až se ukáže, že to není neschopnost komunikovat, ale neschopnost připravit řešení, dodal. Vláda ve složení koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a STAN má za sebou polovinu svého čtyřletého vládního mandátu, podle průzkumu CVVM jí důvěřuje 17 procent občanů, což je nejméně z ústavních institucí. Vláda se podle prezidenta ujala moci v asi nejhorším možném momentu pro jakoukoliv politickou stranu. Podotkl, že kabinet musel řešit některé problémy způsobené předešlými vládami a zároveň se musel vypořádat s dopady krizí, které se nedaly předvídat. Zmínil epidemii koronaviru a válku na Ukrajině. "Kombinace těchto vlivů vede k tomu, že vláda musí přijímat opatření, která jsou v principu nepopulární. A samozřejmě většina lidí si současné problémy spojuje se současnou vládou. Málokdo se na to dokáže dívat tak, že by si vystopoval, kde jsou kořeny problému, který na nás dnes dopadá: 'Prostě máme problémy dnes, dneska je u moci Fialova vláda, za všechno může logicky Fialova vláda.'", řekl Pavel.