Pavel: Rozkolísání mezinárodního řádu je patrné téměř všude

Rozkolísání mezinárodního řádu je patrné téměř všude, probouzejí se zamrzlé konflikty například na Kavkaze, znepokojující jsou i vojenské převraty v Africe. V projevu na konferenci Diplomacie a bezpečnost v Černínském paláci to řekl prezident Petr Pavel. „Existující konflikty se stále prohlubují a přibývají i nové,“ řekl Pavel. K obavám podle něj vedou rostoucí sebevědomí a asertivita revizionistických mocností i teroristických organizací, polarizace uvnitř společností, překotný technologický rozvoj, dezinformační vlny, křehkost mezinárodního, hospodářského i právního modelu nebo obavy z dopadů přicházející klimatické krize. Hlava státu považuje také za zásadní pokračovat v podpoře Ukrajiny ve všech oblastech. Je to klíčové pro Evropu i pro mír a stabilitu v celém světě, míní. Případný úspěch Ruska by byl naším společným neúspěchem, uvedl. Rusko podle prezidenta není ani zdaleka na Ukrajině poraženo.