Pavel s Čaputovou dorazili do Kyjeva, budou jednat se Zelenským

Na Ukrajinu dnes ráno společně přijeli český prezident Petr Pavel a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Přicestovali vlakem krátce poté, co se řada míst na Ukrajině včetně Kyjeva stala v noci na dnešek terčem nové série ruských raketových útoků. Oba státníci mají na programu mají mimo jiné setkání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Pro Pavla, který byl do funkce uveden letos v březnu, to je první návštěva Ukrajiny od loňského únorového zahájení ruské invaze.

Na termínu cesty se Pavel dohodl krátce po své inauguraci telefonicky se Zelenským. Že se cesta uskuteční společně s Čaputovou, která již na Ukrajině byla dříve, se oba politici domluvili po zvolení Pavla. Prezidenta a prezidentku po příjezdu na nádraží ve městě Nemišajeve, které leží desítky kilometrů severozápadně od Kyjeva, přivítali mimo jiné bývalý ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis a český velvyslanec v Kyjevě Radek Matula.

Pavel i Čaputová zvolili stejný způsob dopravy jako další evropští i světoví státníci, kteří Ukrajinu v posledních měsících navštívili. Vládními speciály se dopravili na polské letiště Rzeszów, odkud je policejní kolona dovezla na vlak do Přemyšle. Cestu doprovázejí přísná bezpečnostní opatření. Několikačlenný tým obou prezidentů střeží ozbrojení ochránci. Termín návštěvy nesměl být předem zveřejněn a cestující ve vlaku museli mít vypnuté mobilní telefony kvůli riziku jejich zaměření.