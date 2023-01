Pavel se chce scházet s ústavními činiteli, plánuje výjezdy do regionů

Nově zvolený český prezident Petr Pavel se připravuje na březnovou inauguraci a na výkon úřadu. Od pondělí se chce Pavel scházet s ústavními činiteli a dohodnout se s nimi na formě spolupráce. Chce jednat i s jednotlivými ministry. Počítá také s tím, že bude docházet na některá zasedání vlády. „Ale vybaven naprosto konkrétními údaji. Proto jsem připraven zahájit ještě před inaugurací cestu po krajích. S jasnými podklady chci přijít na setkání vlády, abychom se mohli bavit o konkrétních věcech,“ informoval Pavel. Před březnovou prezidentskou inaugurací chce navštívit regiony, ve kterých získal více hlasů Andrej Babiš. „Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj, to jsou ty, u kterých bychom měli začít,“ potvrdil nově zvolený prezident.

Cesta do Kyjeva by měla být na jaře

Petr Pavel by mohl jet do Kyjeva společně se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovanou nejspíš na jaře. Řekl to v rozhovoru pro televizi Prima s tím, že doufá, že se cesta uskuteční ještě před summitem NATO. Dnes si Pavel zhruba bude telefonovat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Pavel uvedl, že pro bezpečné prostředí v Evropě je důležité nepolevit v podpoře Ukrajiny, kterou loni napadlo Rusko. "Cestou není přestat podporovat Ukrajinu a nechat Rusko vyhrát. Cestou k tomu, jak garantovat větší bezpečnost pro všechny, je nalézt zase normální stav, obnovit Ukrajinu jako suverénní zemi," řekl. Podle generála ve výslužbě je nutné vysvětlit lidem, že podpora Ukrajiny je jedinou možnou cestou a že je potřeba být solidární. Způsob mezinárodních vztahů, který nyní na Ukrajině prosazuje Rusko, je proti dlouhodobému zájmu i České republiky, míní. Není podle něj možné dopustit porušování pravidel nedaleko od českých hranic.

Petr Pavel ve druhém kole prezidentské volby zvítězil se ziskem 58,32 procenta, jeho soupeř Andrej Babiš (ANO) oslovil 41,67 procenta voličů. Rozdíl mezi oběma kandidáty činil 959 105 hlasů, přičemž Pavel jich získal zhruba 3,36 milionu, zatímco Babiš 2,4 milionu.