Pavel se k novele o snížení valorizace penzí vyjádří dnes odpoledne

Prezident Petr Pavel se ke sporné vládní novele o snížení červnové valorizace důchodů vyjádří dnes odpoledne. Řekl to novinářům při příchodu na jednání se zástupci opozičního hnutí ANO. Jednání s hlavou státu místopředseda ANO Karel Havlíček popsal jako konstruktivní, vedle různých aspektů návrhu ANO představilo i vlastní řešení ekonomického charakteru, řekl novinářům po schůzce v Hrzánském paláci.

Havlíček uvedl, že prezidentovi společně se šéfkou poslaneckého klubu ANO Alenou Schillerovou sdělili argumenty ekonomického, sociálního i ústavně-právního charakteru. Podle Havlíčka by červnová valorizace měla být na základě nyní platných zákonných pravidel a mělo by se jednat o úpravě valorizačního vzorce pro příští rok. Schillerová zopakovala, že pokud prezident novelu podepíše, ANO se určitě obrátí na Ústavní soud. Pokud by Pavel zákon nepodepsal, chce ANO zabránit ve Sněmovně opětovnému přijetí novely.