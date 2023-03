Pavel se rozhodl podepsat důchodovou novelu, musí ji přezkoumat Ústavní soud

Prezident Petr Pavel se rozhodl podepsat spornou vládní novelu o snížení červnové valorizace důchodů. Má však pochybnosti o tom, zda je v souladu s ústavou. Proto považuje za nezbytné, aby ji přezkoumal Ústavní soud. Bezprostředně po vystoupení Petra Pavla poslanci ANO uvedli, že ústavní stížnost podají kvůli retroaktivitě a způsobu projednání.

Důchody mají při mimořádné červnové valorizaci vzrůst podle novely v průměru o 760 korun. Podle nyní platných zákonných pravidel by to bylo průměrně o 1770 korun. Kabinet snížení zdůvodnil snahou o stabilizaci veřejných financí v letošním roce i v dalších letech. Pavel uvedl, že rozhodování bylo složité. Rozumí právním námitkám opozice, která je přesvědčená, že přijetí zákona bylo protiústavní. Rozumí i vládě, podle které je zpomalení růstu penzí za stávající situace nezbytné. Podle současného vzorce rostly důchodu převážně seriorům s nejvyššími příjmy. Vláda musí podle Pavla do budoucna zpracovat nový vzorec.

Pavel sdílí námitku opozice, že do rozpočtu na tento rok nebyly zahrnuté zdroje na valorizaci, přestože na to byla vláda upozorňována. To podstatné, co nás čeká, je komplexní důchodová reforma. Bude výrazně ovlivňovat stabilitu veřejných financí a bude nezbytné, aby se na reformě podílela koalice i opozice. Pavel také uvedl, že není možné snížit růst důchodů a na druhé straně ponechat platy ústavních činitelů. Vyzval vládu, aby s opozicí nalezla řešení.

Premiér Petr Fiala (ODS) Pavlovo rozhodnutí zákon podepsat uvítal. Novela podle něj zabraňuje enormnímu nárůstu zadlužení země. "Úprava červnové valorizace je záchrannou brzdou. Kdyby vláda nezasáhla, přinesla by valorizace dalších 34 miliard dluhů do státního rozpočtu a zátěž by dál nekontrolovaně rostla," uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).