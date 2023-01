Pavel se začal připravovat na převzetí prezidentského úřadu, sešel se už s Lipavským

Nově zvolený prezident Petr Pavel se dnes začal připravovat na převzetí úřadu. Začal sestavovat svůj tým, plánovat výjezdy po republice, harmonogram zahraničích cest nebo setkání s ústavními činiteli. Hned na začátku týdne měl schůzku s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti). Ministr Českému rozhlasu řekl, že bude plně podporovat kroky zvoleného prezidenta. Mluvčí nového prezidenta Markéta Řeháková Deníku N řekla, že Pavel s Lipavským diskutovali o zahraniční politice a formě budoucí spolupráce. Podle informací Deníku N probírali i to, kdo bude novým šéfem zahraničního odboru na Pražském hradě. Ve středu se Pavel podle České televize sejde v Senátu s premiérem Petrem Fialou z ODS, předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou z TOP 09 a šéfem Senátu Milošem Vystrčilem z ODS. Kdy se sejde s dosluhujícím prezidentem Zemanem, zatím Pavel neví. Požádat ho chce o to, aby už nečinil žádná zásadní rozhodnutí do konce svého mandátu, například aby nejmenoval s předstihem nového předsedu Ústavního soudu, což Zeman nevyloučil.