Pavel: Situaci v Gaze je nutné řešit s cílem formy státnosti pro Palestince

Český prezident Petr Pavel návštěvou Kataru končí třídenní cestu po Blízkém východě. Při jednání v Dauhá s katarským emírem Tamimem bin Hamad Sáním se shodl na tom, že situaci v Pásmu Gazy je nutné řešit v komplexním balíku s konkrétním cílem, jímž je forma státnosti pro Palestince. „Shodli jsme se na tom, že bezpečnostní situaci konkrétně v Gaze je nutné řešit v komplexnějším balíku. To znamená nejen za účasti regionálních států a hlavních světových hráčů, ale také jako balík, který má konkrétní cíl,“ řekl Pavel. Tím je podle něj právě forma státnosti pro Palestince. „Bez toho, že by Palestinci dosáhli na dlouhodobý cíl, tak stabilita v regionu nebude a nepokoje se budou opakovat periodicky, jako jsme toho byli svědky dosud,“ dodal český prezident. Česko bude podle něj nadále rozvíjet spolupráci s Katarem na diplomatické, obranné a obchodní úrovni. „Katar je pro nás velice slibným partnerem. Je to země, která v posledních letech výrazně přispěla k urovnání některých velkých napětí ve světě, ať už to byla situace v Afghánistánu, situace na Ukrajině nebo teď v Palestině,“ řekl po jednání s emírem Pavel novinářům.

Do Dauhá prezident přijel z Izraele, kde v Jeruzalémě jednal s vrcholnými politickými představiteli. Navštívil mimo jiné i napadenou vojenskou základnu na hraničním přechodu Erez mezi Gazou a Izraelem, která byla zasažena právě při útoku 7. října, kdy ozbrojenci palestinského hnutí Hamás zaútočili na izraelské pohraničí, kde povraždili na 1200 lidí a dalších zhruba 240 unesli. Izrael v reakci na útok zahájil ofenzivu v Pásmu Gazy, kde válka trvá už více než 100 dní.