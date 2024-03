Pavel: Věk odchodu do důchodu se v budoucnu bude muset prodlužovat

Zástupci koalice i opozice se dnes s prezidentem Petrem Pavlem shodli, že věk odchodu do důchodu se bude muset v budoucnu prodlužovat. Debata se dále povede nad způsobem výpočtu. Pavel to oznámil po dnešním jednání s vicepremiérem a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a zástupci ANO Alenou Schillerovou, Karlem Havlíčkem a Alešem Juchelkou na Pražském hradě.

Pavel chce v podobných debatách o důchodové reformě s vládou i opozicí pokračovat, další jednání se uskuteční v pondělí 22. dubna. Hovořit budou například o předčasných odchodech do důchodu u náročných profesí, všechny strany si podle Pavla vzájemně dodají podklady. Pavel se stejně jako opozice domnívá, že je potřeba se dívat na problematiku důchodové reformy komplexněji.

Jurečka řekl, že je otevřený debatě o mechanismu, kterým by se určovala hranice věku pro odchod do důchodu. "Jestli to má být dlouhodobý mechanismus, který nebude už mít nějakou možnost revize ze strany budoucích vlád, je k debatě," poznamenal. Ocenil, že shoda byla na tom, že je důchodová reforma nutná.

Pro hnutí ANO je zcela zásadní vytvoření druhého, motivačního důchodového pilíře spojeného s investicemi, řekl jeho první místopředseda Havlíček. Nabízí se podle něj ho spojit s investicemi do jaderné energetiky, dopravní infrastruktury nebo bydlení. Pro občany by takový pilíř byl zárukou, že o své peníze nepřijdou, současně by nastal přiměřený efekt zhodnocení úspor a stát by získal zdroje na budování infrastruktury, míní. Podle Jurečky je druhý pilíř věcí k debatě, je prostor o něm jednat ještě v tomto volebním období.