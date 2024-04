Pavel zamíří do Rwandy na připomínku genocidy, setká se s prezidentem a krajany

Prezident Petr Pavel zamíří v pátek na návštěvu Rwandy. Hlavním cílem je připomínka 30. výročí genocidy, při níž zemřelo na 800.000 lidí. Pavel se rovněž setká se rwandským prezidentem Paulem Kagamem a Čechy působícími v různých oblastech v této středoafrické zemi. Informoval o tom prezidentův úřad. Rwanda si v neděli připomene výročí začátku masového vraždění, při němž od dubna do července 1994 přišly o život statisíce příslušníků menšinového kmene Tutsiů a umírněných Hutuů, většinového etnika. Rwandská genocida bývá označována za nejhorší historicky doložený masakr co do počtu mrtvých v čase, podle údajů vlády umíralo až 10.000 lidí denně. Česko se tehdy snažilo v Radě bezpečnosti OSN prosadit aktivnější postoj mezinárodního společenství. To však nezasáhlo a jeho představitelé, stejně jako někteří západní politici, později přiznali selhání. Pavel má během víkendových dnů kromě účasti na ceremoniálu a setkání s Kagamem v plánu několik bilaterálních schůzek. Prezident se setká také se zástupci českých firem či institucí působících v této čtrnáctimilionové zemi. Češi jsou v ní aktivní například v oblasti satelitních technologií, zdravotnictví či podpoře handicapovaných žen. Další možnosti spatřují firmy například v obranném a bezpečnostním sektoru, zemědělství či těžbě.