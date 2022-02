Pedagogičtí odborníci doporučují ministerstvu zavést dvě úrovně maturit

Středoškoláci by si v budoucnu mohli vybírat mezi dvěma úrovněmi maturit. Náročnost by si zvolili podle toho, jestli plánují pokračovat na vysokou školu, nebo chtějí po maturitě začít pracovat. Návrh na reformu maturit představil think-tank Univerzity Karlovy Vzdělávání21. Podle něj by také maturanti místo losování otázek mohli obhajovat písemnou absolventskou práci. Ministr školství Petr Gazdík z hnutí STAN řekl, že resort návrhy zohlední. Zdůraznil, že letos se o změnách maturit bude ještě diskutovat na odborné úrovni. Příští rok na jaře by mělo mít ministerstvo školství hotový návrh zákona a chce ho předložit Poslanecké sněmovně.

Návrh na vznik dvou maturitních zkoušek reaguje na skutečnost, že současná společná maturita pro všechny je například pro gymnazisty příliš lehká a pro žáky učilišť naopak moc obtížná, uvedla vedoucí pracovní skupiny think-tanku a šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Poukázala na data Cermatu, podle kterého v letech 2011 až 2014 zhruba 4300 lidí nesložilo zkoušku ani na třetí pokus. Zůstali tak bez ukončeného středoškolského vzdělání, což jim brání vstoupit na trh práce, řekla. Společnou maturitu pro všechny typy škol má nyní v Evropě kromě ČR jen Polsko, Slovensko a Itálie, dodala.