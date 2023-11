Pekarová Adamová v Berlíně vyzvala k co největší podpoře Ukrajiny

K co největší podpoře Ukrajiny vyzvala na mezinárodní konferenci Berlin Foreign Policy Forum v německé metropoli předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová. V rozhovoru s ČTK a Českou televizí řekla, že se obává, aby se válka na Ukrajině nedostala do stínu konfliktu na Blízkém východě. "Cítila jsem větší zaměření na dění na Blízkém východě," odpověděla Pekarová Adamová na otázku ČTK, zda v Berlíně nevnímala únavu z války na Ukrajině. "Považovala bych za nebezpečné, kdybychom se věnovali více Blízkému východu než Ukrajině," uvedla s tím, že možné je soustředit se na oba konflikty. Na konferenci proto apelovala na pokračování co největší pomoci Ukrajině. "Situace se nás bezprostředně dotýká a Rusko jasně říká, jaké jsou jeho další cíle, že to není jen Ukrajina, ale v širším kontextu celý východoevropský region," uvedla.

Návštěva Berlína uzavřela dvoudenní cestu Pekarové Adamové do Německa. V pondělí navštívila Drážďany, kde si mimo jiné prohlédla továrnu na čipy společnosti Bosch.