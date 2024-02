Pekarová jednala se šéfkou EP o volbách, bezpečnosti či Češích v institucích EU

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) se šéfkou Evropského parlamentu (EP) Robertou Metsolaovou dnes hovořila o bezpečnosti i nedostatečném zapojení Čechů do institucí Evropské unie. Řekla to novinářům po jednání. Metsolaová by chtěla, aby v červnových volbách do EP hlasovalo více Čechů než obvykle. K eurovolbm přišlo 28,72 procenta voličů. Parlament je podle ním místem, kde se rozhoduje o směřování Evropy i Česka v některých oblastech.

Předsedkyně EP plánuje navštívit všechny členské státy EU a povzbudit tamní občany k účasti ve volbách. Dnes také na náměstí Jana Palacha spolu s předsedkyní Sněmovny uctila památku obětí tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pachatel tam před Vánocemi zastřelil 14 lidí, dalších 25 lidí zranil a pak spáchal sebevraždu. Metsolaová promluvila i s rektorkou Univerzity Karlovy Milenou Králíčkovou.