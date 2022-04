Pendleři při cestách do Rakouska nemusí prokazovat bezinfekčnost, turisté ano

Lidé pravidelně jezdící do Rakouska za prací, studiem či rodinou nemusí ode dneška prokazovat bezinfekčnost, tedy doklad o očkování proti covidu, prodělání nemoci v posledním půlroce nebo negativní PCR test. Turistům tato povinnost označovaná jako 3G zůstává, uvedlo na twitteru české ministerstvo zahraničí.

Hranice s Rakouskem jsou volně průjezdné pro běžný provoz. Ministerstvo ale na webu upozornilo cestující do této alpské republiky, že přímo na hranicích i v rakouském vnitrozemí mohou narazit na namátkové kontroly. Pokud někdo nemá jeden ze tří vyžadovaných dokladů o bezinfekčnosti, měl by v Rakousku podstoupit test a zůstat v karanténě do doby, než se dozví negativní výsledek. Povinnost prokázat se dokladem o očkování, prodělání nemoci či testem při využívání služeb, například návštěvě restaurací, Rakousko zrušilo od 5. března, ovšem s výjimkou Vídně.