Perebyjnis: Ukrajina našla kandidáta na post velvyslance v Česku

Ukrajina našla kandidáta na post nového velvyslance v České republice. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to dnes řekl předchozí ambasador v Praze a nyní náměstek ukrajinského ministra zahraničí Jevhen Perebyjnis. Očekává, že do Prahy nastoupí brzy. Jméno vzhledem k diplomatickým zvyklostem neprozradil. Podle dřívějších informací týdeníku Respekt by se mělo jednat o současného ukrajinského velvyslance v Polsku Vasilije Zvaricha.

Post není obsazený téměř rok a půl poté, co se Perebyjnis přesunul na post náměstka. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dnes uvedla, že Perebyjnis nastavil pravidla spolupráce tak pevně a silně, že absence velvyslance formálně zásadní komplikací není. Na druhou stranu rok a půl považuje za dlouhou dobu.

Naopak výměna českého velvyslance v Kyjevě letos byla rychlá. Radka Matulu, který na Ukrajině působil šest let, vystřídal Radek Pech. Do letoška od srpna 2017 byl velvyslancem v Kodani, v minulosti stejný post zastával ve Finsku a Estonsku, v Rumunsku a Moldavsku a v Litvě.