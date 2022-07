Perebyjnis v Praze skonči asi během srpna, poté se vrátí do Kyjeva

Ukrajinský velvyslanec v ČR Jevhen Perebyjnis v Praze skončí zřejmě během srpna. Následně počítá s návratem do Kyjeva na ukrajinské ministerstvo zahraničí. Do budoucna nevyloučil možnost, že by se mohl případně i přesunout na velvyslanectví v jiné zemi. Perebyjnis to řekl ČTK. V minulém týdnu ho odvolal z funkce ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ke svému konci v Praze Perebyjnis uvedl, že o něm hovořil se Zelenským už před oznámením odvolání. Důvody jsou podle něj diplomatické zvyklosti, kdy se velvyslanci obyčejně střídají po čtyřech letech. Perebyjnis je v Česku pět a půl roku.