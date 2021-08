Personalisté: Nedostatek zaměstnanců je nejvíce patrný ve výrobě a v IT

Pandemie koronaviru nevyřešila velký nedostatek kvalifikované pracovní síly, který vládne napříč obory i regiony. Nejvíce je patrný ve výrobě a v IT, shodli se personalisté oslovení ČTK. Aktuálně v ČR chybí asi 50.000 IT expertů. Extrémně náročné je nalákat zpět zaměstnance do gastronomie, ubytování a osobních služeb. Většinou si našli uplatnění v jiných oborech a z obavy z dalších vln pandemie se nechtějí vrátit do svého oboru.

S nedostatkem zaměstnanců se zaměstnavatelé potýkají napříč všemi obory, od administrativních rolí až po manažery, doplnila Jana Vytásová z agentury Hays CR.Stále podle ní platí, že si kandidáti mohou vybírat a zaměstnavatelé o ně musí mezi sebou soupeřit. Největší potíže obsadit volná místa má v ČR především logistika a výroba, uvedl Jiří Halbrštát z Manpower Group. Pandemie zmrazila trh práce, lidé nechtějí dobrovolně měnit zaměstnání a jít do nejistoty.