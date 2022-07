Personalisté: Zájem o brigády letos klesl jak od firem, tak od studentů

Zájem o brigády letos klesl jak ze strany firem, tak studentů. Jejich požadavky se totiž dlouhodobě míjí. Firmy chtějí pracovníky do výroby, do skladů či do fastfoodů, zatímco brigádníci se zajímají především o práci v kanceláři. Vyplývá to z ankety ČTK mezi personálními agenturami. Mzdy brigádníků letos podle nich přitom vzrostly i o deset procent.

"Studenti o letní přivýdělky nestojí tolik, jak tomu bylo třeba před 20 lety. Typickým brigádníkem již není student, ale běžný člověk," řekl ČTK šéf marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát. Trh s brigádami podle něj částečně ovlivňují uprchlíci z Ukrajiny, kteří jsou ochotni dělat práci, o kterou Češi nemají zájem. Mohou tak "vytrhnout trn z paty" některým zaměstnavatelům v hotelnictví, gastronomii, výrobě nebo zemědělství, dodal.

Nedostatek zájemců o sezonní práce tlačí mzdy rychle nahoru, někde i o deset procent ročně, doplnil Halbrštát. V Praze lze velmi těžko najít brigádníky pod 150 Kč za hodinu a v jiných regionech pod 120 Kč. "Máme ale aktuálně v nabídce brigády ve skladu za více než 220 Kč na hodinu," poznamenal.