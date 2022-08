Pět českých tenistek prošlo do druhého kola US Open

Tenistka Petra Kvitová vstoupila do svého patnáctého US Open výhrou. Andreevovou z Ruska porazila 7:6 a 6:0. Kvitová si po utkání pochvalovala, že se i díky nedávnému úspěšnému turnaji nenechala ovlivnit horším začátkem. Konec první sady dokázala odvrátit a ještě sadu zachránit v klíčovém tiebreaku. Do druhého kola prošly také Karolína Plíšková, Marie Bouzková, Linda Fruhvirtová a Kateřina Siniaková. Naopak po porážce od Marie Bouzkové končí v ženském singlu Linda Nosková, vypadla i Tereza Martincová a s mužskou dvouhrou se loučí Jiří Veselý.