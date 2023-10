Petici za vyznamenání pro odbojovou skupinu Mašínů předal výbor na Hrad

Petici, aby prezident Petr Pavel vyznamenal členy odbojové skupiny bratří Mašínů, které Senát letos nominoval na medaili Za hrdinství, petiční výbor v zastoupení senátora Marka Hilšera (STAN) a dokumentaristy Martina Vandase předal vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Janě Vohralíkové. Hilšer ČTK řekl, že petice má momentálně 1346 podpisů a výbor se ji rozhodl prezidentovi předat, ačkoli ještě neskončila. Podepsat se pod ni je možné do 27. října. Pavel už dříve uvedl, že by s oceněním Mašínů měl problém, vyznamenat ale hodlá jejich sestru Zdenu Mašínovou, na jejíž nominaci se Sněmovna a Senát shodly. Na konci září pak prezident v souvislosti s peticí uvedl, že nechce před 28. říjnem odtajňovat, kdo bude vyznamenán. Doplnil však, že jeho postoj k vyznamenání Mašínů se nezměnil, je stále stejný. Vohralíková řekla, že petici prezidentovi předá a bude mu tlumočit vše, co jí předkladatelé řekli. Podle Hilšera by byli předkladatelé petice rádi, kdyby se nad vyznamenáním celé odbojové skupiny prezident zamyslel a zvážil vyznamenání celé skupiny, když avizoval, že uvažuje o vyznamenání Zdeny Mašínové. "Připadalo nám, že by bylo dobře, kdyby do vyznamenání byli zahrnuti všichni," řekl Hilšer kancléřce při předávání. "Sledujeme tím i to, aby se o té věci více a vážně mluvilo, abychom nezůstávali ve schématech vrazi nebo hrdinové," řekl Hilšer.