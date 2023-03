Petr Pavel: Nevidím ochotu ze strany Ruska jednat o míru

Podle zvoleného prezidenta Petra Pavla je v současné fázi války na Ukrajině nemožné mluvit s ruským vedením. Moskva by musela nejdříve projevit ochotu jednat. Řekl to v rozhovoru pro francouzský list Le Monde. Nastupující prezident také uvedl, že je pro dodávky dalších zbraní bránícím se Ukrajincům a v budoucnu i pro dodávky stíhaček. "Ale v této fázi si myslím, že by to pravděpodobně zkomplikovalo situaci," poznamenal s tím, že z technického hlediska vyžaduje dodávka nových letounů a výcvik pilotů nejméně šest měsíců. Ruskem napadená země podle něj teď potřebuje hlavně více pozemní techniky, zejména tanků, obrněných vozidel a dělostřelectva. Česko podle Pavla už dosáhlo svých limitů, pokud jde o podporu Ukrajiny těžkou technikou. Praha by ale mohla podle Pavla poslat tanky Leopard, které dostane z Německa. A naopak dodal, že Česko nemůže být pomyslným mostem mezi Západem a Východem.