Petr Pavel: Odvaha Ukrajinců inspiruje Evropu i celé demokratické společenství

Odvaha Ukrajinců, kteří přesně rok čelí agresi Ruska, inspiruje Evropu i celé demokratické společenství. Patří jim uznání, respekt, ale i skutečná a praktická podpora všemi prostředky, řekl v den výročí začátku konfliktu zvolený prezident Petr Pavel. V příspěvku na twitteru také uvedl, že odvaha Ukrajinců připomíná, že v boji za suverenitu a hodnoty není možné připustit ústupky. V rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál, jehož přepis zveřejnil server iROZHLAS.cz, Pavel řekl, že podmínky ukončení konfliktu má určit Ukrajina. Jaký by měl být výsledek, podle něj Ukrajině "nemůže nikdo předepisovat". Ukrajince je potřeba "maximálně podporovat, aby dosáhli své představy cílového stavu", míní. "Naši lidé neumírají, naše města nejsou ničena. Měli by to být Ukrajinci, kteří si vyhodnotí, v jakém okamžiku budou schopni deklarovat podmínky pro zahájení jednání. My bychom na ně neměli tlačit, aby bojovali do posledního muže, protože naši lidé to nejsou. A neměli bychom je tlačit ani k ústupkům. Naší úlohou je podporovat, aby dosáhli svého cílového stavu," uvedl Pavel. Na dotaz, zda byla Severoatlantická aliance dobře připravena na ruskou invazi a měla před rokem dělat něco jinak nebo rychleji, někdejší vysoký představitel české armády a NATO řekl, že mohla být předvídavější. K odstrašení agrese podle něj mohla přispět větší přítomnost NATO na území Ukrajiny, například formou cvičení.