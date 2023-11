Petr Pavel: Prezidenti Visegrádské čtyřky hledali na Hradě průsečíky spolupráce ve V4

Prezident Petr Pavel přijal ve středu na Pražském hradě prezidenty a prezidentky zemí Visegrádské čtyřky. Jednal s nimi o vzájemné spolupráci, společných projektech, ale také o přístupu k válce na Ukrajině nebo na Blízkém východě. Podpora Ukrajiny je zásadní pro naši bezpečnost, zároveň je krokem přirozeně lidským, řekl po summitu Petr Pavel. Podporu napadené zemi vyjádřily i další tři hlavy států - Polska Andrzej Duda, Slovenska Zuzana Čaputová a Maďarska Katalin Nováková. U zemí V4 je vzhledem k jejich poloze ve středu Evropy přirozené, že řeší podobné geopolitické otázky, řekl Pavel. „Rusko musí za ztracené lidské životy a škody napáchané na Ukrajině nést odpovědnost. Musíme proto odhodlaně pokračovat ve všestranné podpoře Ukrajiny a jejích občanů, je to v našem zájmu,“ uvedl Pavel. Také podle polského prezidenta Dudy Ukrajina potřebuje nadále podporu. Má za nutné také mobilizovat spojence k dalšímu poskytování pomoci, a to i ukrajinským uprchlíkům. Slovenská prezidentka Čaputová považuje pomoc pro Ukrajinu za důležitou a smysluplnou, neboť zájmem je stabilita a mír v regionu. Maďarská prezidentka Nováková řekla, že společným stanoviskem V4 je, že Rusko nesmí válku vyhrát. „Stojíme za Ukrajinou a snažíme se jí poskytnout maximální pomoc, aby ve válce měla možnost ochránit svoji zemi i svůj národ,“ uvedla.

Prezidenti mluvili také například o rozvoji infrastruktury či budoucnosti Mezinárodního visegrádského fondu. Ten by podle Pavla mohl rozšířit své aktivity na Ukrajinu a do budoucna také do ostatních zemí Východního partnerství a na západní Balkán. Pavel zdůraznil, že názory představitelů V4 se mění, ale země zůstávají sousedy a usilují o dobré vztahy. "Musíme vědět, kde máme průsečíky, kde můžeme spolupracovat, kde se lišíme. I v tom byl dnešní summit důležitý," řekl Pavel. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová uvedla, že všechny čtyři státy mají zájem o dobré sousedské a mezilidské vztahy, ale respektují přitom své odlišné názory na některé věci. "A i o nich se dokážeme bavit," uvedla. Maďarská prezidentka Katalin Nováková zdůraznila, že propojení zemí V4 existuje již 700 let a zájmem je udržet to tak i nadále. Spolupráci skupiny podle ní není na místě pohřbívat.