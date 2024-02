Petrof přesune výrobu levnějších nástrojů do Indonésie

Český výrobce klavírů z královéhradeckého kraje Petrof přesune část své výroby do zahraničí. Levnější typy nástrojů pro něj bude produkovat indonéská společnost. Řekla to prezidentka a majitelka Petrofu Zuzana Ceralová Petrofová pro deník e15. Petrof bude muset indonéskému výrobci odhalit kompletní dokumentaci a to včetně výkresů a designů. Asijský partner nástroje vyrobí, Petrof je odkoupí a pod svým jménem prodá. Výroba v Hradci se tak co do počtu kusů zmenší, ne však o moc.

Jméno indonéské společnosti majitelka prozatím nezveřejnila. Má se ale jednat o výrobce, který vyrábí pro proslulé značky už přes dvacet let. Petrof navíc bude schvalovat veškeré členy personálu, který bude piana vyrábět. Výroba v Indonésii začne ve druhé polovině letošního roku. Firma Petrof vznikla už roku 1864 a její loňské tržby činily 247 milionů korun. Petrof už skrze obdobnou licenci vyrábí piana v Číně.