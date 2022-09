Piráti chtějí v případě volebního úspěchu vybudovat v Praze vědeckotechnický park

Pražští Piráti chtějí v případě úspěchu ve volbách vybudovat vědeckotechnický park, kde by se mohli potkávat studenti, podnikatelé a vědci. Mohl by vzniknout na Strahově a financování by zajistily peníze z garančního fondu, který město zavedlo k podpoře podnikatelů v době pandemie a ze kterého by se mělo do městského rozpočtu vrátit asi 400 milionů korun. Novinářům to dnes řekli zástupci strany. Praze podle Pirátů chybí fyzické místo, kde by se mohli potkávat zástupci akademické obce s inovativními podnikateli. "V pražském provedení by měl park nabídnout zejména prostory pro mezioborové setkávání, kanceláře pro start-upy, inovativní firmy a oborové neziskové organizace, inkubační, akcelerační a mentoringové služby, program vzdělávání a workshopů v oblasti podnikání a také specializované laboratorní a výukové prostory," uvedl nynější předseda výboru pro IT pražského zastupitelstva a pirátský kandidát Jaromír Beránek. Strahovský stadion, kde se za minulého režimu konaly mimo jiné spartakiády, představuje pro hlavní město dlouhodobý problém. Pirátský návrh není prvním nápadem, jak rozsáhlé a památkově chráněné tribuny stadionu využít. Zástupci TOP 09 v městské radě například v minulých letech opakovaně hovořili o tom, že by tam mohly v budoucnu být expozice Muzea paměti XX. století, které město založilo v roce 2019 a které má za úkol připomínat zločiny totalitních režimů v českých zemích.