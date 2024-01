Piráti: Návrh normy upravuje konopné kluby a samopěstování, ne regulaci trhu

Pravidla samopěstování a fungování takzvaných konopných klubů upravuje první verze zákona o regulaci konopí. Vládní návrh normy představil dnes na jednání skupiny expertů, která se problematikou zabývá, národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Předloha neobsahuje zavedení regulovaného trhu s konopím, s nímž se původně počítalo. ČTK o tom informovali koaliční Piráti. Představené znění označili za "kompromisní verzi vládního návrhu". O jeho doplnění chtějí dál jednat. Proti regulování se staví lidovci.

Vláda ve svém programovém prohlášení píše, že regulace návykových látek bude odpovídat míře jejich škodlivosti. "Jasně se ukázalo, že stejně jako prohibice alkoholu v USA v minulém století ani nynější kriminalizující přístup ke konopí nefunguje. Uživatelů neubývá, pouze na potírání stát vynakládá další a další finanční prostředky," uvedla poslankyně Pirátů Klára Kocmanová. Dodala, že většina stran má na základních bodech shodu.

Lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný už dřív řekl, že KDU-ČSL má s návrhy problém. Podle Výborného by po změně přibylo uživatelů, vzrostly výdaje na léčbu závislostí i na preventivní programy. Vobořil dlouhodobě poukazuje naopak na to, že při důsledné regulaci je možné výrobu, distribuci a prodej kontrolovat. Účinnější je pak i prevence. Opakovaně uvedl, že stát by mohl na daních získat miliardy korun ročně.