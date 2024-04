Piráti představili tři kroky, kterými chtějí vylepšit unijní Zelenou dohodu

Pirátská strana představila tři kroky, kterými chce zlepšit podle ní problémové části unijní Zelené dohody, takzvaného Green Dealu. Prvním je přechod na americký model podpory čistšího průmyslu pomocí předvídatelných daňových úlev. Evropský daňový systém je podle Pirátů roztříštěný, zastaralý a nekonkurenceschopný. Ve Spojených státech je průměrná daňová kvóta o 13 procent menší než v Evropské unii, uvedli. Přechodem na americký model daňových úlev by podle nich vznikla cílená motivace, která investice do udržitelných odvětví dokáže rapidně zvednout. Piráti navrhují také rozšířit dodatečné důchodové spoření u Evropské investiční banky (EIB) a tím investovat více do moderních technologií. Pomoci by podle nich mohly i dotace směřované domácnostem namísto velkým podnikům. Unijní Zelená dohoda předpokládá snížit uhlíkové emise do konce dekády minimálně o 55 procent v porovnání s rokem 1990. "Nikdy jsme nezastírali, že v současném Green Dealu jsou mezery. Koneckonců Piráti za tím plánem nestojí, jelikož v Evropském parlamentu jsme v opozici. Je to plán Evropské komise, která je vedena lidovci, socialisty a takzvanou Obnovou Evropy. My jsme od začátku poukazovali na to, že je potřeba, aby byl dostatek peněz pro ekonomickou transformaci," řekl ČTK europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja.