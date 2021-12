Plaga: MŠMT nyní kvůli covidu nechystá úpravy maturit či přijímaček

Ministerstvo školství se nyní s ohledem na covid-19 nechystá upravit jarní přijímací, maturitní ani závěrečné zkoušky. Pokud by se plošně zavřely školy, mohlo by podobně jako v minulém školním roce změnit termín, délku či obsah zkoušek. V rozhovoru s ČTK to řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Žáci připravující se na zkoušky podle něj mohou chodit na doučování. Jeho financování chce ministerstvo upravit tak, aby ho školy mohly využívat co nejlépe. Epidemii mezi žáky považuje za odpovídající celé společnosti. Případné omezení provozu škol by proto podle něj musely doprovázet restrikce i jinde.