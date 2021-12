Plaga: Vánoční prázdniny se prodlužovat nebudou

Vánoční prázdniny se podle ministra školství v demisi Roberta Plagy (za ANO) prodlužovat nebudou. Plaga to uvedl na twitteru. Ve středu o této možnosti jednal s jednal s Petrem Gazdíkem z hnutí STAN, který by ho měl v čele resortu nahradit. "Mé argumenty jsou stále stejné, a totiž, že školy nesmí jako jediné nést následky brždění pandemie, jako tomu bylo v minulosti," uvedl Plaga. Vznikající vláda koalic Spolu s Pirátů se Starosty minulý týden kvůli výraznému zhoršení epidemie navrhla, aby vánoční prázdniny školáků začaly o 3 dny dřív, tedy 20. místo 23. prosince. Podle Plagy by prodloužení prázdnin mělo smysl pouze tehdy, pokud by se omezily i aktivity v jiných částech společnosti. Například provoz podniků.