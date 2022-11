Plán likvidace odpadní rtuti ve Chvaleticích nezískal kladné stanovisko EIA

Ministerstvo životního prostředí vydalo nesouhlasné stanovisko k záměru firmy Bome, která plánovala v areálu firmy Galmet Trade ve Chvaleticích na Pardubicku vybudovat zařízení na zneškodnění odpadní rtuti. Zpracovávat ji chtěla z celé České republiky. Podle ministerstva měl být záměr posouzen jako jeden celek, tedy od sběru a skladování odpadů rtuti přes její chemickou stabilizaci přeměnou na nerozpustný a stabilní sulfid rtuťnatý až po trvalé ukládání výsledného stabilizátu. Společnost k tomu nedoplnila podklady, jak požadovala Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Firma v dokumentaci uvedla, že stabilizovaný odpad rtuti se bude odvážet do zahraničí a ukládat do hlubinných skalních formací a že v této věci jedná se společností z Düsseldorfu. Podle ministerstva to ale nestačí, neboť není zajištěna odpovědnost za jeho konečné odstranění a tedy ani vymahatelnost takové povinnosti.