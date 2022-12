Plán rovného odměňování: Zaměstnavatelé budou muset v inzerátech uvádět mzdu

Zaměstnavatelé možná už brzy budou muset v inzerátech na pracovní pozice uvádět také výdělek. Zrušit by se měly i takzvané doložky o mlčenlivosti o výši mzdy či platu. Upravit to má novela zákoníku práce, kterou by mělo ministerstvo práce předložit příští rok. Počítá s tím plán opatření k rovnému odměňování žen a mužů na roky 2023 až 2026, který má ČTK k dispozici. Osmdesátistránkový dokument schválila před Vánocemi vláda.

Česko patří v unii k zemím s největšími rozdíly ve výdělcích mužů a žen. Podle dokumentu ženy vydělávají v průměru zhruba o 17 procent méně. Na stejných pozicích za srovnatelnou práci pak mají ve firmách o desetinu méně a ve veřejném sektoru o pět procent.

Nižší příjem žen má negativní dopad na rodinné rozpočty a životní úroveň domácnosti, promítá se i do menších důchodů ve stáří. Stát zas přichází o příjmy z daní a odvodů. Příčiny rozdílů v odměňování žen a mužů jsou podle materiálu už ve vzdělávání, ve směřování dívek do méně ohodnocených oborů i v předsudcích, překážkách ve slaďování práce a péče o rodinu a diskriminaci. Za jednu z hlavních překážek označuje autorský tým netransparentnost.