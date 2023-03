Plán UNHCR počítá s potřebou 1,8 miliardy na pomoc ukrajinským uprchlíkům v ČR

Regionální plán reakce na ukrajinskou uprchlickou krizi pro Českou republiku, který vytvořil Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), počítá s potřebou 81,6 milionu dolarů (zhruba 1,8 miliardy korun) pro letošní rok na zajištění pomoci pro uprchlíky před válkou na Ukrajině. Dokument představili zástupci UNHCR na ministerstvu zahraničí, kde šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti) přijal zástupce dárců a pomáhajících nevládních organizací. Na podpoře by se měly podílet orgány OSN působící v ČR, a to Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) 14 miliony dolarů, Dětský fond OSN (UNICEF) 32,6 milionu, UNHCR téměř 15 miliony a Světová zdravotnická organizace (WHO) téměř 20 miliony dolarů. Největší částka by měla jít do zajištění základních potřeb (32,3 milionu dolarů) a na zdravotní péči a výživu (24 milionů dolarů). Zhruba deset milionů dolarů má být vyčleněno na ochranu a na živobytí a sociálně-ekonomické začleňování, pět milionů na vzdělávání a zhruba 600.000 dolarů na logistiku, telekomunikace a operační podporu.

Zmocněnkyně pro lidská práva a národní koordinátorka pro adaptaci a integraci uprchlíků Klára Šimáčková Laurenčíková na ministerstvu řekla, že jednou z výzev pro Ukrajince je jazyková bariéra. Proto je nutné jim zajistit přístup ke kurzům. Za důležité považuje také zajištění odpovídajícího bydlení a posílit podporu mladistvým a více je motivovat k navštěvování škol.