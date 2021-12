Platnost certifikátů o očkování proti covidu se zkrátí na 9 měsíců až od února

Certifikáty o očkování proti covidu budou platit jen devět měsíců až od února. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Původně to mělo být už od Nového roku. Česko se tak přizpůsobí nařízení Evropské unie, které platnost certifikátů zkracuje od 1. února pro všechny členské státy. Pro prodloužení certifikátu je potřeba jít na poslující dávku. Podle Jakoba tak na to budou mít lidé víc času. "Posunutím zkrácení platnosti očkovacích certifikátů z ledna na únor získáme čas, který využijeme k podání posilující dávky co největšímu počtu osob a také pro přesné stanovení podmínek pro osoby, které z jakéhokoliv důvodu nemohou dostat posilující dávku," sdělil mluvčí.