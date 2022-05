Plošná pomoc 5000 korun by nebyla spravedlivá, oponoval Fiala Zemanovi

Pomoc 5000 korun pro všechny rodiny by podle premiéra Petra Fialy (ODS) nebyla spravedlivá, lidé s vysokými příjmy ji nepotřebují. Reagoval tak na slova prezidenta Miloše Zemana v rozhovoru na CNN Prima News, který podporu pro rodiny s ročním příjmem do milionu korun čistého označil za de facto plošnou. Vláda v sobotu upřesnila, že půjde o milion korun hrubého. Fiala novinářům u příležitosti zahájení kampaně koalice Spolu před pražskými komunálními volbami také řekl, že nesouhlasí se Zemanovým návrhem posunout termín ukončení těžby uhlí v ČR. Bude to podle něj až poslední krok, když se nepodaří jinak dosáhnout energetické bezpečnosti a nižších cen energií.

Reagoval také na prezidentovu kritiku předsedkyně Sněmovny a šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové. Zeman ji označil za nedemokratickou za její výroky o opozici. "Možná by bylo dobré, kdyby se pan prezident překonal a setkal se s paní předsedkyní Poslanecké sněmovny Pekarovou Adamovou. On ten osobní rozhovor by mu leccos objasnil," řekl. Podle něj by prezident pak pravděpodobně svůj názor změnil. "Ono je vůbec škoda, že se tak vysocí ústavní činitelé nesetkávají," dodal.