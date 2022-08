Plzeň si o Ligu mistrů zahraje s Karabachem, který vyřadil Ferencváros

Trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek označil postup do play off Ligy mistrů přes Tiraspol za jeden ze svých největších úspěchů. Podle něj klub vzhledem k finanční situaci nutně potřeboval, aby 3. předkolo zvládl. Úřadující čeští šampioni v domácí odvetě porazili Šeriff 2:1 a zopakovali výsledek z úvodního utkání v Moldavsku.

Plzeň si o postup do skupiny Ligy mistrů zahraje s Karabachem, který ve 3. předkole vyřadil Ferencváros Budapešť. Viktoria odstartuje play off ve středu v Baku. "Nevím, jaké tam jsou teď klimatické podmínky, pravděpodobně tam bude zase teplo. Musíme se na to zase připravit. Jsme dva zápasy od obrovského úspěchu, který jsme si hrozně přáli. Bojujeme o to," dodal Bílek.